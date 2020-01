«Das Schilthorn ist und bleibt ein Bond-Berg»

Erwarten Sie Widerstand?

Wir sind recht zuversichtlich, was das Verfahren angeht. Schon als wir das Projekt im September 2018 vorstellten, gab es kaum negative Rückmeldungen. Und dass die Überbauungsordnung an der letzten Lauterbrunner Gemeindeversammlung ohne Diskussion einstimmig angenommen wurde, ist ein starkes Zeichen. Auch las ich bis jetzt keinen negativen Leserbrief zum Projekt.

Also gibt es keine negativen Stimmen?

Doch vereinzelt.

Wo?

In Mürren, bei Stammgästen, welche den Ort so bewahren möchten, wie sie ihn in den 60er-Jahren kennen gelernt haben.

Andernorts tat man sich mit Grossprojekten schwerer.

Das stimmt. Aber man muss auch sehen, dass es sich hier ja nicht um eine neue Bahn mit neuer Linienführung handelt. Wir operieren in den gleichen Parametern wie die bisherige Schilthornbahn.

James Bond und die Schilthornbahn gehören auch weiterhin zusammen, ist Direktor Christoph Egger überzeugt. Foto: Bruno Petroni

Was war der Auslöser für das Projekt 20XX?

Wir stellen jeweils auf zehn Jahre einen Finanzplan auf. Dieser zeigte, dass Ende 2024 grössere Investitionen an der Luftseilbahn fällig gewesen wären. Die Stationen Birg und Schilthorn und die Stützen und Tragseile dazwischen hätten saniert respektive ersetzt werden müssen und auch die Kabinen wären am Ende ihrer Lebensdauer gewesen. Es war also der richtige Zeitpunkt, um das heutige Bahnsystem zu hinterfragen. Um sicherzustellen, dass die Schilthornbahn auch für die nächsten fünfzig Jahre gut aufgestellt ist. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat erarbeiteten wir 2016 einen Anforderungskatalog. Diesen nutzten dann externe Planer als Grundlage für das Projekt.

«Das Förderband Birg hat für uns im Moment nicht oberste Priorität. Entsprechend verzichteten wir darauf, weiter um das Förderband zu streiten.»Christoph Egger Direktor Schilthornbahn AG

Wie sah dieser Anforderungskatalog aus?

Wir wollten eine moderate Kapazitätserhöhung von heute 600 Personen pro Stunde auf 800 bis 900. Zum Vergleich: die alte Männlichenbahn hatte eine Kapazität von 900 Personen pro Stunde

Weshalb nicht mehr?

Das wäre zu viel. Man muss die Platzverhältnisse etwa auf dem Schilthorn bedenken: Wenn wir mehr Personen auf den Berg befördern, überläuft dieser.

Was waren die weiteren Anforderungen? Zeitersparnis?

Eine verkürzte Reisezeit stand weniger im Zentrum. Wichtiger ist uns der Gästekomfort – also mehr Platz pro Gast, aber auch weniger Umsteigen. Auch der Gepäcktransport soll verbessert werden, sodass das Gepäck gleichzeitig mit dem Gast ankommt.

Zurzeit sind viele Bahnprojekte aktuell – die V-Bahn, aber auch am Titlis, am Pilatus und an der Rigi. Zufall?

Jein. Die Projekte stehen in keinem Zusammenhang, aber viele Bahnen wurden zeitgleich in der Pionierphase Ende der 60er-Jahre erbaut, dann stehen auch im gleichen Zeitraum Erneuerungen an.

Kommt es da nicht zu Problemen mit den Zulieferern – Garaventa kann ja schliesslich nicht x-beliebig viele Gondeln bauen?

Das ist kein Problem. Die Projekte nehmen ja jeweils eine sehr lange Planungszeit in Anspruch. Entsprechend lang ist der Vorlauf für Zulieferer.