«Das Top-Fest muss top organisiert sein»

«Das Eidgenössische Musikfest gilt als grösstes Blasmusikfestival der Welt», weiss das Internetlexikon Wikipedia. Entsprechend umfangreich sind jeweils die organisatorischen Vorbereitungen.

So auch in Interlaken, wo das Musikfest in zwei Jahren, vom 13. bis zum 16. Mai 2021 auf der Höhematte, stattfindet. «Wir sind im Zeitplan», sagt der Interlakner Peter Flück, der das Organisationskomitee mit vorläufig rund einem Dutzend Mitglieder präsidiert.