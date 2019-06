Der abtretende Schulleiter liess die Geigenbauer nicht hängen

Das Aus für die staatlich geführte Geigenbauschule in Brienz schien besiegelt, als der Kanton Bern aus Spargründen deren Schliessung auf das Jahr 1996 hin verfügte (s. Kasten). «Bereits als bekannt wurde, dass sich der Kanton zurückziehen will, sind wir aktiv geworden», blickt Hans Rudolf Hösli zurück. Mit Wir ist Hösli als damaliger Arbeitgeber gemeint, der 15 Jahre lang ein Geigenbau-Atelier in Brienz betrieben hatte, sowie die Bogenwerkstätte Finkel in Schwanden/Brienz als auch ehemalige Schulabgänger sowie Kolleginnen und Kollegen des Geigenbauerverbandes. Alle setzten sich für den Fortbestand der Schule ein.

Diese Bemühungen gipfelten 1996 in der Gründung des Komitees «Rettet die Geigenbauschule Brienz» in welchem sich Politiker, Verbandsvertreter sowie Vertreter aus den Sparten Bildung und Kultur zusammengefunden hatten. «Ich hatte mich dann für die vakante Stelle eines Schulleiters beworben und erhielt schliesslich den Zuschlag», erinnert sich Hösli. «So wurde ich Leiter einer Schule, deren Zukunft zu jenem Zeitpunkt nicht gesichert war.»

Trendwende kam später

Die ersten beiden Jahre als Schulleiter seien im Zeichen äusserst haushälterischen Umganges mit bernischen Kantonsgeldern gestanden. Der Kanton habe noch die Verpflichtung gehabt, bestehende Lehrverhältnisse zu Ende zu führen. Dank Beziehungen aus dem Umfeld einiger Brienzer Geigenbauer gelang es damals, zusätzlich eine Summe im tiefen sechsstelligen Bereich bereitzustellen, welche in den Schulbetrieb gesteckt werden konnte.

Zusätzliche Geldquellen zu erschliessen sei kein einfaches Unterfangen gewesen, erinnert sich Hösli. «Mit einer Schliessungsverfügung des Kantons auf Investorensuche zu gehen ist wenig erfolgsversprechend.» Ein erster Höhepunkt sei der Gewinn des mit 100'000 Franken dotierten Grossen Kulturpreises der Berner Burgergemeinde gewesen. Mit weiteren Zuschüssen von Stiftungen und Privatpersonen habe man das Kapital der 1998 gegründeten “Stiftung Geigenbauschule Brienz” schliesslich Schritt für Schritt aufstocken können.

Mehrere Höhepunkte

«Trotz den geschilderten Startproblemen ist es uns in all den Jahren gelungen, die Attraktivität des Geigenbauberufes hoch zu halten», sagt Hösli. Die zehn Lernplätze hätten trotz grossen finanziellen Problemen stets besetzt werden können, das Ausbildungsangebot habe zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt werden müssen. «Dies war für alle an der Umstrukturierung Beteiligten eine grosse Genugtuung», resümiert Hösli.

Werbung ist willkommen

«Seit 2000 verleihen wir jährlich als Schule im Rahmen der Musikfestwoche Meiringen den ‹Goldenen Bogen›», weist Hösli auf einen Auftritt der Geigenbauschule Brienz hin, «die eigentlich nichts direkt mit dem Schulzweck zu tun hat, aber unsere Institution in der Öffentlichkeit bekannt macht.» Mit Blick auf allfällige neue Finanzierungsquellen sei ein solcher Event nicht zu unterschätzen, spielt er auf die Thematik Marketing an.

Auch ab 2000 sei zudem der Ausbau des Bildungsangebotes möglich geworden. «Als Beispiel ist hier der Restaurierungskurs zu nennen, der dank dem international renommierten Experten und ehemaligen Absolventen der Geigenbauschule in Brienz, dem Westschweizer Jean-Jacques Fasnacht, ein fachlich absolutes Topangebot ist. Nebst den zahlreichen erhaltenen Auszeichnungen, privaten Zuschüssen und erhaltenen Geschenken in Form von Instrumenten ist es gelungen, die Schule als Partner der Musikfestwoche Meiringen ins Spiel zu bringen, was für beide Institutionen ein Gewinn bedeutet.»

In guter Erinnerung bleibt Hösli auch jene Veranstaltung, bei welcher fünf renommierte Meister des Geigenbaus in einer Woche eine Geige bauten und Ihnen Interessierte mit den täglich ausgestrahlten TV-Beiträgen dabei über die Schulter schauen konnten. Zu erwähnen gelte es ferner das Projekt «Geigenbauschule - Barock.» Finanziert durch Berner Zünfte und Gesellschaften sowie der Hans und Verena Krebs-Stiftung, wurden an der Geigenbauschule Brienz 14 Instrumente gebaut, welche anschliessend die Auftragsgeber der Camerata Bern zu deren 50-Jahr-Jubiläum geschenkt hatten.

Als «schönen Abschluss meiner Tätigkeit hier an der Schule» nennt Hans Rudolf Hösli die Realisierung des im 2018 eingeweihten Um- und Neubaus. «Wir konnten in den vergangenen drei Jahren eine massgeschneiderte Infrastruktur für die nächsten zwei bis drei Generationen schaffen.»

«International ganz vorne dabei sein», nennt Hans Rudolf Hösli als eine der Herausforderungen für die Geigenbauschule Brienz. Es gelte am Ruf weiter zu arbeiten, dass Lernabgänger toppausgebildet von Brienz weggehen. «Sie sind direkt nach der Lehre vielleicht nicht von Beginn an die Schnellsten, Geschwindigkeit kommt später mit der Routine, haben aber gelernt selber Lösungen zu suchen und wissen umfassend was Geigenbau sein kann. Von einfachen Servicearbeiten über den Neubau von Instrumenten bis hin zum Planen äusserst komplexer Restaurationen.»

Tägliche Kontakte fehlen

Wenn nun nach 23 Jahren Hans Rudolf Hösli seine Leitungsfunktion auf Ende dieses Schuljahres abgibt und offiziell ab 31. Juli pensioniert ist, könnte es durchaus sein, dass der ausgebildete Fachlehrer und Geigenbau-Meister das eine oder andere vermissen wird. «Fehlen werden mir die täglich zahlreichen Kontakte mit jungen, neugierigen Menschen», sagt Hösli und vergisst nicht, seine «aufgestellten und qualifizierten Kolleginnen und Kollegen» im Team lobend zu erwähnen.

«Es war für mich eine absolut privilegierte Aufgabe, mit jungen, immer willigen Menschen arbeiten zu können die wollen. Allen brennts unter den Fingernägeln. Sie sind wissbegierig, sie fordern, stellen kritische Fragen und sind auch dankbar. All dies wird mir sicher ein wenig fehlen», sagt Hösli.

Wie es weitergeht

«In unserem privaten Haus gibts dieses und jenes zu sanieren», weist Hösli auf anstehende Arbeiten nach seiner Pension als Schulleite hin. Er werde hier und dort gefordert sein, Hand anzulegen. Zudem könne er sich durchaus vorstellen, seine sich im Winterschlaf weilende «Boutique» wieder aufzuwärmen. Zudem freue er sich auf gemeinsame Reisen mit seiner Frau und mit Freunden.

«Und vielleicht werde ich für die eine oder andere Führung in der Geigenbauschule angefragt, dann mache ich dies natürlich gerne.» (Berner Oberländer)