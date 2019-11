Das Schweizer Generalkonsulat in New York lieferte diesen Sommer zweimal Post auf die karibischen Bermuda-Inseln aus. Die Empfänger waren drei Trusts, die im Steuerparadies ihren Sitz haben. Ihnen wurden je zwei amtliche Verfügungen sowie eine 110-seitige Anklageschrift in Deutsch und Englisch ausge­händigt. Der Absender der Post: das Regionalgericht Oberland in Thun. Dies geht aus einer Publikation im Berner Amtsblatt vom 16. Oktober hervor.