Der einzige Berner Sieger heisst Lorenz Wyssen

Am wichtigsten Anlass des 24. Bernisch-kantonalen Handmähvereins in Frutigen haben sich 137 Männer, Frauen Jugendliche und Kinder angemeldet. Den einzigen Berner Sieg von acht Kategorien errang am Wochenende der 16-jährige Landwirtschaftslehrling Lorenz Wyssen aus Ried bei Frutigen.