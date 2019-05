Der mit den Glocken singt

2062 Besucher und Besucherinnen sowie 20 Gruppen haben das Museum der Landschaft Saanen in seinem 19. Betriebsjahr besucht und die Räumlichkeiten seien sechsmal für diverse Events genutzt worden, hiess es an der diesjährigen Hauptversammlung des Museumsvereins in Saanen. Vereinspräsident Stephan Jaggi konnte ein Plus von 3060 Franken vermelden.