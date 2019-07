Der Stein mit der roten 500

Dort gehe es schliesslich los mit dem Aufstieg zum Stockhorngipfel. Und plötzlich erscheine er rechter Hand: Der Stein, auf dem mit roter Farbe die Zahl «500» geschrieben steht.Wofür steht sie? 2003 hatten junge Mannen aus dem Niedersimmental die Idee, einen Wettlauf aufs Stockhorn zu organisieren. Starten sollte das Ganze in Oberwil, mit dem Ziel knapp 1400 Meter weiter oben.

So machten sie sich mit Messrädli und Markierer ausgestattet auf den Weg zum Gipfel. Oberhalb des Talbodens fanden sie die «perfekte Strecke» von Oberwil via Weissenburgbad und Alp Vorderstocken. Diverse Markierungen wurden gemacht, unzählige Male auf Hundert gezählt und viel gelaufen. Auf dem Stockhorn angekommen, betrug die Distanz rund 20 Kilometer. Die Männer entschieden sich, in Oberwil noch eine Schlaufe anzuhängen und somit die Halbmarathondistanz von 21.1 Kilometer zu erreichen.

Strecke blieb gleich

Und was hat der 500er-Stein damit zu tun? «Der befindet sich 500 Meter vor dem Ziel und kam so zu seinem schönen und beinahe geheimnisvollen Schriftzug», schreiben die Verantwortlichen. Die Technik wurde neuer, doch die Strecke ist dieselbe geblieben.

So führt der Stockhorn-Halbmarathon heuer am Samstag, 27. Juli, zum 16. Mal von Oberwil auf das Stockhorn. Vorbei an Simmentaler Bauernhäusern und Bergseen, durch schattige Wälder und über Wiesen und im Hinterkopf immer mit dabei: Der 500er-Stein, der kurz vor dem Ziel die letzten 500 Meter des Laufs einläutet.