Der Surfskipoint zieht nun auch zum Brienzersee

Denn nicht alle können oder wollen einen Surfski daheim im Keller lagern. «Wir wollen durch unsere Surfskipoints den Surfskisport allen Leuten zugänglich machen», sagt Tom Beck. In der neuen Saison gibt es im Berner Oberland gleich fünf Standorte: Beim Badhuus in Gunten konnte ein dritter Standort am Thunersee eröffnet werden, ein vierter ist neu im Neuhaus bei Unterseen am Thunersee.

In der Riverlodge in Interlaken folgt gar der erste Surfskipoint am Brienzersee. Dass der Standort im TCS-Camping Thun-Gwatt verlegt und vergrössert wird, ist da schon fast eine Randnotiz, heisst es in einer Mitteilung zum Saisonstart.

Kostenlos testen

Selbstverständlich können geführte Touren oder Kurse online gebucht werden; auch Onlinereservationen von Surfski sind möglich.

Wer den Einführungskurs noch nicht besucht hat und gerne einmal im Surfski übers Wasser gleiten möchte, erhält auch diesen Sommer mehr als einmal die Gelegenheit, den Surfski kostenlos und ausgiebig zu testen: am 25. und 26. Mai sowie am 23. Juni beim TCS-Camping in Thun, am 15. und 16. Juni beim Neuhaus in Unterseen, am 29. Juli bei der Riverlodge in Interlaken sowie am 7. Juli beim Badhuus in Gunten.