Deutscher Mountainbiker tödlich verunglückt

Ein deutscher Mountainbiker, der vor einer Woche als vermisst gemeldet worden war, ist im Berner Oberland leblos aufgefunden worden. Zwei Wanderer entdeckten seine Leiche am Sonntag in einem Wald in der Region «Schiltwaldflue» in Lauterbrunnen.

Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Nach ihren Angaben handelt es sich um einen 63-jährigen Mann, der am 10. August zum Mountainbiken aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt war. Mehrere umfangreiche Suchaktionen waren erfolglos verlaufen.