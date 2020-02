«Die Alpen bekommen neue Funktion»

Das Leben von drei geladenen Referenten am Guttanner Thementag am Donnerstagabend dreht sich um Wasser. Einer von ihnen hatte vor 60 Zuhörern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft quasi ein Heimspiel: Der in Thun lebende Uni-Hydrologieprofessor und Mitglied des beratenden Organs in Klimafragen für den Bundesrat, Rolf Weingartner.