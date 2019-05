Die BOB auf Erfolgskurs – auch dank der Schynige-Platte-Bahn

Über 2 Millionen Gewinn

Die Abgeltungen durch die öffentliche Hand fielen mit 17,45 Millionen Franken 3,6 Prozent höher aus als 2017. Somit beträgt der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Aufwendungen (Ebitda) 13,67 Millionen Franken (+12,6 Prozent). Unter dem Strich weist das Unternehmen einen Jahresgewinn von über 2 Millionen Franken aus.

In der Medienmitteilung weist die BOB auch auf die verschiedenen getätigten Investitionen hin – meist im Zusammenhang mit der V-Bahn. So wurden 3 Millionen Franken in den Bau der neuen Station Terminal Grindelwald investiert. Weiter heisst es, die BOB habe im Berichtsjahr 1,2 Millionen Franken in die zentrale Leitstelle investiert. «Weiter wurde mit der Westerschliessung des Bahnhofs Interlaken-Ost eine qualitative Aufwertung für Gäste und Einheimische realisiert.»

Für die kommende Sommersaison stehe die qualitative Aufwertung des Ausflugsziels Schynige Platte im Fokus. «Am 3. Juli werden zusammen mit Marc Trauffer und Francine Jordi neue Gipfelattraktionen eröffnet, mit welchen internationale und Schweizer Gäste angesprochen werden sollen.»

Die Generalversammlung der Berner-Oberland-Bahnen AG findet am 4. Juni um 10 Uhr im Kongresssaal Grindelwald statt.