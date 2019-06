Die ganze Gemeinde wird am Dorfrand vereint

Der Bagger stand bereit. Gemeinderat Stefan Imboden als Präsident der nicht ständigen Baukommission grub die Schaufel tief ins Wiesland am Dorfeingang.

Am 7. April haben die Stimmberechtigten mehrheitlich Ja gesagt zum geplanten Betriebsgebäude auf gemeindeeigenem Land am nördlichen Dorfrand, das in der Zone für öffentliche Nutzung liegt, samt der Integration der Gemeindeverwaltung ins zweite Obergeschoss.