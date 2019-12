Die grüne Powerfrau, der grosse Literat und der scheidende König

13-mal konnten sich Thuner und Oberländer nicht einigen und vergaben den Titel separat. Manchmal war man dabei thematisch gar nicht weit auseinander. Wie am 26. Oktober: Der «Oberländer» kürte Andreas Gafner aus Oberwil, der trotz Mitgliedschaft in einer Kleinpartei (EDU) dank taktischem Geschick die Wahl in den Nationalrat schaffte. Das «Thuner Tagblatt» verteilte die Lorbeeren an Regula Rytz. Die Powerfrau mit Thuner Wurzeln stand als Präsidentin der Grünen Schweiz an der Spitze der grünen Welle. 17 Sitze gewann ihre Partei im Nationalrat dazu.