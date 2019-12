Die Hanfbauern von der Bahnhofstrasse

Im Gebäude an der Bahnhofstrasse in Spiez schwängert ein unverkennbarer Duft die Luft. Was die herbe Würze verströmt, ist kein Futtermittel, für manche aber vielmehr gar ein Wundermittel: Cannabis (wissenschaftlich) oder Hanf (umgangssprachlich). Der zählt zu den ältesten Nutz- und Zierpflanzen der Erde.