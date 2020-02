Die Oberländer Schützen sind eine Macht

Es wurde eng im Saal des Restaurants Chemihütte in Aeschiried. Schuld an dieser Platzknappheit waren die erfolgreichen Schützinnen und Schützen aus dem Berner Oberland, welche für ihre Leistungen im letzten Jahr geehrt wurden. Dabei gab es richtige Stammgäste. So Jean-Marc Cottier aus Blankenburg, welcher an Schweizer Meisterschaften regelmässig Medaillen gewinnt.