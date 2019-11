Die Pilgerreise der Thuner Kantorei

Damit über der Klangfülle die Geschichte und deren Hintergründe verstehbar werden, wird Tamar Jenny als Sprecherin den Text und dessen Aktualität der Musik zur Seite stellen.

«Ein junges, dynamisches Orchester mit Jonas Krebs als Konzertmeister wird das Werk in seiner Dramatik und Feinheit adäquat umzusetzen verstehen», teilt die Thuner Kantorei mit. Zur Zeit seiner Entstehung 1882–1900 gelangte das Werk über 150-mal zur Aufführung – war das Werk eine grosse Erfolgsgeschichte, die aber im 20. Jahrhundert endete. Diese Musik könne nun in Thun und Meiringen wieder entdeckt werden.

Michaelskirche in Meiringen: Freitag, 15. November, 19.30 Uhr. Stadtkirche in Thun: Samstag, 16. November, 19.30 Uhr sowie Sonntag, 17. November, 17 Uhr. Infos und Tickets: www.thuner-kantorei.ch, Welcome Center im Bahnhof Thun sowie bei der Buchhandlung Jenny und Banholzer AG, Meiringen.