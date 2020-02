Die Schlüsselübergabe ist erfolgt Daniel Müller wird Nachfolger von Peter Guggisberg als Gemeindeschreiber von Brienzwiler. Guggisberg behält aber zunächst noch die Leitung der Gemeindeausgleichskasse.

Peter Guggisberg (rechts) und sein Nachfolger Daniel Müller. Foto: zvg

Nach über 30-jähriger Tätigkeit als Brienzwiler Gemeindeschreiber trat Peter Guggisberg Anfang Februar altershalber ins zweite Glied zurück und überliess bei einer symbolischen Schlüsselübergabe das Zepter seinem Nachfolger Daniel Müller. Der aus der Versicherungsbranche stammende Daniel Müller wird sich zum Gemeindeschreiber ausbilden lassen und nimmt den entsprechenden Lehrgang im Mai in Angriff. Dies gab die Gemeinde in einer Medienmitteilung bekannt.

Während einer noch nicht definierten Zeit werde Daniel Müller von seinem Vorgänger Guggisberg in einem Teilzeitpensum begleitet und in die vielfältigen Gemeindeaufgaben eingeführt, schreibt die Gemeinde. Neben dieser Stellvertretung behalte Peter Guggisberg vorläufig auch die Leitung der Gemeindeausgleichskasse. «Mit dieser Regelung ist ein nahtloser Übergang in der Stabsführung der Gemeindeverwaltung sichergestellt», wie es in der Medienmitteilung heisst.

( sp/pd )