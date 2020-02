Die Spar- und Leihkasse Frutigen legte zu Erfreuliche Zahlen bei der SLF: Bilanzsumme, Ertrag und Gewinn fielen höher aus.

Die Filiale der SLF an der Dorfstrasse in Frutigen bei ihrer Eröffnung. Foto: Corina Kobi

«Die Spar- und Leihkasse Frutigen AG (SLF) hat ein erfreuliches Geschäftsjahr hinter sich», schreiben die Bankverantwortlichen in einer Medienmitteilung. «Die weiterhin hohe Kreditnachfrage führte trotz der tiefen Zinsen zu einem höheren Ertrag. Der Geschäftserfolg nahm dadurch deutlich zu.»

Die tiefen Zinsen hätten weiterhin das Interesse an Liegenschaften begünstigt. «Zudem werden Immobilien laufend renoviert und umgebaut. Und nicht zuletzt investieren auch Unternehmen in ihre Betriebe.» Die Nachfrage nach Finanzierungen sei deshalb hoch. So konnte die SLF bei den Ausleihungen deutlich zulegen. «Diese zusätzlichen Kredite wurden beinahe vollständig mit zusätzlichen Kundengeldern refinanziert, welche der Bank anvertraut wurden.» Die Bilanzsumme habe um 6,1 Prozent zugenommen und betrage inzwischen knapp 1,6 Milliarden Franken.

Höherer Jahresgewinn

Das Bilanzkundengeschäft sei mit Abstand die wichtigste Geschäftssparte der Regionalbank. «Dank der gestiegenen Volumen nahm der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft um 6 Prozent zu.» Dies sei umso erfreulicher, als das Zinsniveau im letzten Jahr nochmals gesunken sei.

Die Aktienbörsen entwickelten sich nach einem negativen Vorjahr stark. «Das begünstigte auch den Abschluss weiterer Vermögensverwaltungsmandate und anderer Wertschriftengeschäfte.» Da sich auch die übrigen Erträge positiv entwickelten, erhöhte sich der Gesamtertrag der Bank um 4,4 Prozent auf über 19,9 Millionen Franken.Der Geschäftsaufwand konnte leicht unter dem Vorjahresniveau gehalten werden. So ergibt sich ein um 7,3 Prozent höherer Geschäftserfolg (6,6 Millionen Franken) und ein um 1,4 Prozent höherer Jahresgewinn (3,6 Millionen).

Keine Negativzinsen

Der Verwaltungsrat schlägt an der kommenden Generalversammlung vor, eine Dividende von erneut 16 Prozent pro Aktie auszuschütten. «Von Kundenseite werden die Berater zunehmend auf mögliche Negativzinsen angesprochen, da teilweise andere Institute für höhere Guthaben vermehrt Negativzinsen verlangen.» Doch bei der Frutiger Regionalbank gebe es zurzeit keine solchen Absichten.

( sgg/pd )