Drei Frauen fürs Oberländerchörli Das neue Präsidium des Oberländerchörli setzt sich neu aus drei Frauen zusammen. jez

Der neue Vorstand des Oberchörli Interlaken: das Dreier-Kopräsidium mit Carine Beeler, Bettina Austel und Kathrin Troger, Sekretärin Corinne von Grünigen, Kassier Dionys Marchon und Dirigentin Marie-Theres von Gunten. zvg

Mit einem Dreier-Co-Präsidium bestehend aus Carine Beeler, Bettina Austel und Kathrin Troger geht das Oberländerchörli Interlaken ins neue Vereinsjahr. Den neuen Vorstand komplettieren Corinne von Grünigen als Sekretärin und Dionys Marchon als Kassier. Marie-Theres von Gunten wird den Verein ein weiteres Jahr als Dirigentin leiten.

Ehrend wurde an der 67. Hauptversammlung des Chors der verstorbenen ehemaligen Sängerin Margrit Sorg gedacht. Stolz blickte man zurück auf das nach eigener Auffassung «ausgezeichnete Resultat» am kantonalen Jodlerfest in Brienz mit der Note 1 und der maximalen Punktzahl, die Jodlermesse «Bhüet euch» von Marie-Theres von Gunten in der katholischen Kirche Interlaken und in der reformierten Kirche Lukas in Luzern sowie das Jahreskonzert im April in der Kirche Unterseen mit der Jodlerfamilie Leuenberger aus Eggiwil.

Die Jahresrechnung schloss mit einem Überschuss ab. Im Vereinsjahr 2020 sind vorgesehen: das Jahreskonzert in der Kirche Unterseen am 17. und 19. April, der Besuch des eidgenössischen Jodlerfests Ende Juni in Basel sowie die Aufführung der Jodlermesse am 16. August in der Kirche Saanen. Geehrt wurde Walter Lüthi, der seit 60 Jahren im Oberländerchörli aktiv ist und es während 33 Jahren musikalisch geleitet hat. Hanni Zwahlen wird an der DV des BKJV zur Ehrenveteranin ernannt.

( pd )