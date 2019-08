Ein Hauch von Woodstock am See

Eines seiner sechs Instrumente, das Didgeridoo, hat er für Brienz nicht mitgenommen. «Diesen Winter werde ich stundenlang auf allen meinen Instrumenten üben und im Sommer auf Tournee gehen», sagt Fabba. Sein Musikstil? Es ist eine Art Weltmusik, mit perlenden Melodien, ein bisschen Folk, ein bisschen psychedelisch.

Zufriedene Organisatorin

Fabba singt eigene Texte, mit einer wandelbaren Stimme und mit immer wieder wild fliegenden Haaren. Savannah Childers nimmt mit einer gewissen Gelassenheit, weichen Bewegungen und einem warmen Geigenklang Fabbas musikalische Spuren auf.

Die grossen Gagen gibt es in Brienz nicht: Es gibt Kost und Logis, und das Publikum zeigt seine Wertschätzung mit einem Obolus im traditionellen Sammelhut. «Mit der Saison bin ich sehr zufrieden, unsere Gäste schätzen die Konzerte», sagt Monique Werro.

Begonnen hat die 26. Saison von «Montreux meets Brienz» am 12. Juni, das letzte Konzert wird am 14. September stattfinden. An den kommenden Konzerten sind etliche Brienzer Musiker im Einsatz.

16. und 17. August: Jazz No Evil Quartett; 23. und 25. August: Simon Huggler’s Almabild; 26. August: Opossum; 31. August: amuse-oreille; 7. September: Swanee River Jazz Band; 13. und 14. September: Tzupati Orchestra.