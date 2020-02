Ein Oberländer Jahr für den Master of Boogie Woogie Gleich fünf Mal gastiert Jacky dieses Jahr im Oberland. Im Februar gehts los. Bruno Petroni

Jacky gehört beim Trucker- und Country-Festival längst zum Inventar. Heuer gastiert der König des Boogie fünfmal im Oberland. Foto: Bruno Petroni

Wer kennt sie nicht, die rotzfreche und trotzdem charmante Stimme von Jacky, alias Ueli Schmutz. Sein Markenzeichen – den «Seehundschnoutz». Und das breiteste «Bärndütsch», das man sich vorstellen kann. In 58 Bühnenjahren veröffentlichte Jacky 25 Alben und verkaufte nicht weniger als eine Viertelmillion Tonträger. In knapp drei Wochen startet der 74-jährige Berner Tastenakrobat in Kandergrund zu seinem Oberländer Jahr.

Oft mit dabei Marc Anderegg. Der 49-Jährige wurde schon als Bube von Jacky inspiriert, begann selber Klavier zu spielen und entwickelte dabei seine starke linke Basshand, die heute Andereggs Markenzeichen ausmacht. Und so treten erund sein Idol seit Jahren regelmässig gemeinsam auf. Die beiden veröffentlichten letztes Jahr gar das Album «Boogie-Woogie Party»

Am 15. Februarab 21 Uhr gastieren Jacky und Anderegg im Pub Alpenruh. Reservationen werden über Tel. 079 477 22 97 entgegengenommen, der Eintritt kostet 20 Franken.Dann kehrt Jacky ans untere Thunerseebecken zurück, wo er als Achtjähriger in der damaligen Hünibacher Chartreuse seinen allerersten Auftritt feierte: Am 8. Mai um 20 Uhr tritt er mit Anderegg im Restaurant Rebleuten auf. Tickets sind unter 033 550 36 53 (28 Franken) erhältlich. Die Tradition will es, dass Jacky mit seiner Band am 28. Juniab 9 Uhr die verkaterten Besucher am Interlakner Trucker & Countryfestival neues Leben einhaucht. Am 20. September lassen es Jacky und Anderegg in der Chemihütte in Aeschiried krachen: Sie begleiten den vmit Boogie und Rock’n Roll. Reservationen unter 033 654 46 81.

Das letzte Boogie-Woogie-Feuerwerk des Jahres zündet Jacky mit Band schliesslich am 17. Dezember um 20 Uhr in der Steffisburger Schüür, Restaurant & Kultur. Das Motto: «Rock’n Roll X-mas.» Billett-Vorverkauf gibt es bei Ticketino.