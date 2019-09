Eine Frage der Ehre

Er ist preisgekrönt und in ausreichender Menge verfügbar: Der Spiezer Wein ist längst besser als sein Ruf, weder sauer noch kontingentiert. Letzteres war er bis vor einigen Jahren. Und doch wird die Weinkultur im Winzerort noch immer überaus zurückhaltend gewürdigt. Anders ist es nicht zu erklären, dass am Fest für den Spiezer unverändert ortsfremder Wein ausgeschenkt wird. Ein Affront. Kaum jemand würde es wagen, an einem Läsetfest im Wallis günstige Massenware aus einer anderen Region zu kredenzen, wollte er nicht riskieren, mit Schimpf und Schande fortgejagt zu werden.