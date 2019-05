«Eine mahnende Vision»

Martin Otth: «Das Bild mit der nackten Felslandschaft ohne Eis und Schnee soll schockieren.» Und es soll Aufmerksamkeit wecken für die Ausstellung «Keineismeehr, Grindelwaldgletscher – Kunst und Wissenschaft.» Diese findet ab 15. Juni im Kunsthaus Interlaken statt und zeigt fast alle wichtigen Bilder zum Thema aus den grossen Museen der Schweiz.

Das werdende Werk im Gymnasium lehnt sich an das Bild Ferdinand Hodlers an, das zur Promotion des Kunsthauses 2001 die Fassade des alten Amtshauses zierte. Dazumal prangte das Dreigestirn noch in weissem Schnee. Per Ende Monat soll das neue Bild an der Fassade des Kunsthauses Interlaken montiert werden.