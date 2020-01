Einsprachen bremsen ARA-Neubau

Erste Teile der 49 Jahre alten Kläranlage in der Lauimatte in Brienz müssten jetzt abgebrochen und die Aushubarbeiten im Gang sein. So lautete der Plan der projektverfassenden Ryser Ingenieure AG aus Bern für das Neubauprojekt einer Abwasserreinigungsanlage. Bis heute sind allerdings keine Bagger aufgefahren und werden dies in nächster Zeit auch nicht tun.