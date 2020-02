Erste musikalische Gipfelbesteigung geglückt

Mit dem Tripelkonzert in C-Dur wählte der Komponist eine originelle Zusammensetzung: ein klassisches Klaviertrio im Dialog mit einem Sinfonieorchester. Pianist, Violinist und Cellist – diese unterschiedlichen Solisten mit einer Philharmonie in Einklang zu bringen, ist keine Kleinigkeit und für den Dirigenten eine Herausforderung.

Die 1985 in Lugano geborene australisch-schweizerische Dirigentin Elena Schwarz gab an diesem Abend ihr Debüt beim Luzerner Ensemble, dem ältesten Sinfonieorchester der Schweiz. Ihre Art zu dirigieren lässt an die Geschmeidigkeit einer Raubkatze denken, gepaart mit der Anmut eines tanzenden Paradiesvogels.

Elena Schwarz verfügt über ein beeindruckendes Rhythmusgefühl, aber vor allem auch über ein strahlendes Lächeln, mit dem sie auch schwierigen Passagen eine gewisse Leichtigkeit verleiht – eine Leichtigkeit, die auch ein Beethoven verdient, dessen Musik nicht gerade leichtfüssig daherkommt.

Lächelnd zeigte Elena Schwarz auch immer wieder den drei Solisten Kit Armstrong (Klavier), Renaud Capuçon (Violine) und Edgar Moreau (Cello) ihre Einsätze an, und es schien, als schaffe sie damit eine mitreissende Komplizenschaft. Das gemeinsame freudige Musizieren erlaubte jedem der Interpreten, auf gleichem Niveau mit den jeweils anderen zu kommunizieren.

Allerdings favorisierte Beethoven im Tripelkonzert den Part des Cellos, das jedes neue Thema ankündigt. Im zweiten Satz, dem Largo – wundervoll interpretiert von Edgar Moreau –, erhält das Werk sogar ansatzweise den Charakter eines Cellokonzerts. Im Gegensatz dazu muss sich das Klavier fast ausschliesslich mit Arpeggios und weiteren musikalischen Verzierungen begnügen und die vom Cello initiierten Themen fast nur als Echo wiederholen.