Es bewegt sich was in Guttannen

Der Verein «Guttannen bewegt» arbeitet aktuell auch an einem Themenweg. Und im Juni soll erstmalig in der Schweiz eine sogenannte Ecocapsule– eine Art nachhaltiges Wohnmobil – in Guttannen stationiert werden. «Wir wollen einfach wieder an Attraktivität gewinnen und dies auch nach aussen tragen», so Schläppi. Vielleicht werde Guttannen eine Art Pilotgemeinde, die aufzeige, dass das Wohnen in einem Bergdorf durchaus Lebensqualität bedeute.

Vorgespurt fürs nächste Jahr

Bereits fest steht, dass auch nächstes Jahr wiederum im Februar der nächste Thementag stattfindet. «Als Thema angedacht ist ‹Spuren›», sagt Susanne Vettiger.

Und wieso fiel die Wahl auf den Februar? «Im Sommer läuft genug, wir haben bewusst den Februar gewählt – auch, damit die Referenten und Teilnehmer gut Zeit finden.» Dies scheint für die Premiere am Donnerstag der Fall zu sein, bereits über 50 Anmeldungen gebe es. «Maximal können wir 80 empfangen», so Vettiger. Im Preis von 100 Franken für den Anlass sind ein Dreigangmenü und Getränke sowie ein Themenrundgang im Dorf inklusive.