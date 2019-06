«Es wird erwartet, dass ich am Karren mitziehe»

Beim 25. Mal das gleiche Stück wie 1991

Die 25. Aufführung lautet gleich wie die erste: «Romeo und Julia auf dem Dorfe» von Gottfried Keller. Dora Andres, damals Verkehrsdirektorin in Brienz und später Regierungsrätin des Kantons Bern, hatte aus Anlass des 700-Jahr-Jubiläums der Eidgenossenschaft die Idee, das Freilichtmuseum Ballenberg als Kulisse für ein Open-Air-Theater zu nutzen. Sie fand in Regisseur Louis Naef eine visionäre Kraft, welche im Sommer 1991 mit «Romeo und Julia auf dem Dorfe» von Gottfried Keller, bearbeitet und ins Berndeutsche übersetzt von Heinz Stalder, umsetzte. 1992 wurde der Verein Landschaftstheater Ballenberg gegründet, der seither als Träger der Inszenierungen – seit 1993 sind es deren 23 – auftritt. Nun steht die 25. Inszenierung an. So wird auch Gottfried Keller gedacht, dessen Geburtstag sich am 19. Juli zum 200. Mal jähren wird.



Das Stück: «Romeo und Julia auf dem Dorfe» ist die bekannteste Erzählung aus dem Novellenzyklus «Die Leute von Seldwyla» von Gottfried Keller (1875). Der Titel verweist auf Shakespeares «Romeo und Julia» und kündigt eine Adaption des berühmten Stoffes an. Der Autor verlegt dazu den Schauplatz der tragischen Liebesgeschichte in seine Gegenwart und in ein Dorf seiner Heimat: Zwei junge Leute, Sohn und Tochter wohlhabender Bauern, lieben sich trotz der erbitterten Feindschaft ihrer Väter. Das Paar sieht letztlich keinen anderen Ausweg, als gemeinsam in den Tod zu gehen.



Einige sind wieder dabei: Heinz Stalder aus Kriens hat für die Inszenierung 2019 seinen Text von 1991 intensiv überarbeitet, aktualisiert und den neuen Gegebenheiten angepasst. Der 1966 in München geborene Schweizer Spielleiter und Schauspieler Andreas Zimmermann führt Regie. Er kann auf die Schauspieler-Profis Saladin Dellers als Sali und Aline Beetschen als Vreneli (siehe Interview) sowie auf 35 erfahrene Laiendarsteller und Laiendarstellerinnen zählen. Ein Quartett war schon 1991 dabei. Paul Eggenschwiler stand damals als Gemeindeschreiber und Gemeindeammann im Einsatz, jetzt als Bauer Manz. Beat Siegrist war 1991 Spekulant und ist jetzt Bauer Marti, Pierrette Uhlmann (1991 Magd) ist Martis Frau. Adolf Bachmann trat 1991 als Hausierer auf, jetzt ist er die Stimme aus dem Radio.



Premiere am 3. Juli: Gespielt wird «Romeo und Julia auf dem Dorfe» vor dem Weinbauernhaus aus Richterswil (Theatereingang West, Hofstetten). Am Mittwoch, 3. Juli, ist Premiere, dann folgen bis 17. August 26 Aufführungen. Die gedeckte Tribüne weist 700 Plätze auf. «Der Vorverkauf läuft gut, wir sind zufrieden», versichert Christian Sidler, der Geschäfts- und Produktionsleiter Landschaftstheater Ballenberg, «aber es hat noch für alle Vorstellungen freie Plätze.» (uf)



Weitere Infos: landschaftstheater-ballenberg.ch