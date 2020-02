Fabian Fahner gewinnt Langlauf-Bergrennen

Die zweite Ausgabe des Langlauf-Bergrennens Alpe Mägis des Nordischen Skiclubs Oberhasli fand am Wochenende bei perfekten Bedingungen statt. Dies schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Zur anspruchsvollen vier Kilometer lange Strecke mit 320 Höhenmetern starteten 51 Teilnehmer mit Stirnlampe ausgerüstet um 19 Uhr in der Bidmi.