Favoriten an der Spitze - Wetter wird immer schwieriger

Am Mittwochmittag um 12 Uhr wurde auf dem Eiger+-Platz im Dorfzentrum von Grindelwald die 2. Eigertour gestartet. Die tief hängenden Nebelbalken liessen bei den 73 Athleten aus 15 Nationen wenig Euophorie aufkommen, dass längere Streckenflüge möglich würden. Sie alle wurden im Verlaufe des Mittwochnachmittag aber überrascht.

Nachdem der englische Langstreckenläufer Robin Houghton nach nur 1:12 Stunden als Erster auf der First eingetroffen war, fanden sich bald auch die Favoriten am Gleitschirm-Startplatz ein und starteten ohne Verzögerung, um von der Wetterbesserung und guten Thermik zu profitieren.

Blitzbesuch am Sustenpass

Mit Tempo Teufel flogen die letztjährigen Podestplatz-Inhaber Christian «Chrigel» Maurer, Patrick von Känel und Sepp Inniger (alle drei aus Frutigen) schnurstracks ins Oberhasli und Richtung Sustenpass, wo sie bereits zwei Stunden neben der SAC Tierberglihütte landeten.

Eine Stunde später standen sie bereits bei der nächsten zu besuchenden Hütte, der Gaulihütte. Die Zweifel von Chrigel Maurer, dass die Gaulihütte möglicherweise wegen der schwierigen Windverhältnisse schwierig anzufliegen sei, lösten sich buchstäblich in Luft auf.

Noch am selben Abend wieder im Westen

Zurück in den Westen, verlor Chrigel Maurer plötzlich im Bereich des Reichenbachtals an Höhe und musste auf gut 1000 Meter über Meer landen und zu Fuss Richtung Axalp weiterziehen, während Patrick von Känel weiter Tempo machen konnte und um 18 Uhr bei der Lobhornhütte landete.

Mit einem Vorsprung von über einer Stunde auf Chrigel Maurer liess sich von Känel gerne von Lobhorn-Hüttenwartin Irene Beck zu einer hausgemachten Limonade und Kuchen einladen, ehe er kopfvoran über die Kühmatte mitten durch die Leeturbulenzen Richtung Därliggrat und nach Mülenen weiterflog.

Mit 100 Minuten Rückstand erreichte auch Maurer per pedes die Lobhornhütte, zog jedoch ohne Rast direkt weiter zur Sulegg, von wo aus auch er noch am Abend Mülenen erreichte - in dieser Zeit stieg Patrick von Känel bereits zur Schwandegg auf, der Zwischenstation der Niesenbahn.

Hier bekam er vom Bahnpersonal ein bequemes Personalbett für die Nacht. Schliesslich erreichte 20 Minuten vor der verhängten Nachtruhe (21 Uhr) auch der 23-jährige Nachwuchsathlet Sepp Inniger die Lobhornhütte - und blieb.

Wenig Thermik - und trotzdem schnell

Am Donnerstag war von guten Flugbedingungen wie am ersten Renntag grösstenteils keine Rede mehr: Eine hohe graue Wolkendecke hat die Region überzogen, so dass zwar Gleitflüge möglich waren, nicht jedoch länger Thermikflüge. Es musste vermehrt gelaufen werden, was jeden Kilometer damit langsamer und härter macht.

«Dass sich Patrick von Känel von Chrigel Maurer einholen lassen musste, ist logisch», so Urs Dubach, der Grindelwalder Experte für Flugplanung. «Er konnte am Niesen am Donnerstag Früh nicht einfach starten und sich dem Risiko aussetzen, dass später Maurer bei eventuell besseren Bedingungen ihm über den Kopf hinweg fliegt.»

In der Folge flogen und wanderten die beiden - wie schon fast üblich - Seite an Seite der Niesenkette entlang und via Hahnenmoos in die Lenk, wo mit der Fluhseehütte unterhalb des Retzligletschers der nächste Wendepunkt wartete.

Doch noch etwas Thermik findend, erreichten von Känel und Maurer so bereits um 14 Uhr die Balmhornhütte (Gasterntal) und wenig später auch die Doldenhütte (Oeschinensee). An dritter Stelle verlor Sepp Inniger derweil rund 30 Kilometer an Terrain auf die Führenden.

Challenge: Drei Oberländer in Führung

In der Kategorie Challenge führen ebenfalls drei Oberländer das 60-köpfige Feld an: Der 21-jährige Sigriswiler Hannes Kämpf und der Interlakner Florian Textor haben rund 30 Kilometer Vorsprung auf den Mattner René Mühlemann; alle drei haben den Wendepunkt Niesengipfel passiert.

Der Ostschweizer Sebastian Schlegel, letztjähriger Sieger der Challengeklasse und am Mittwoch an der Spitze liegend, musste das Rennen nach einer Kollision mit einer Telefonleitung aufgeben, kam aber mit leichteren Blessuren und einigem Materialschaden einigermassen glimpflich davon.

Auch andre Athleten mussten die Eigertour bereits verlassen - darunter auffallend viele ausländische Teilnehmer. Einige scheinen von den Anforderungen der Tour und dem hiesigen Niveau doch etwas überrascht worden zu sein. Nicht von ungefähr hatte Chrigel Maurer vor dem Start am Mittwochmorgen gewarnt, dass die Eigertour in gewisser Weise sogar schwieriger sei als das X-Alps.

Diese Aussage nahmen vielleicht nicht alle ganz ernst. Es stimmt, dass das X-Alps in Punkto Länge natürlich extremste Anforderung an die Athleten stellt. Aber an der Eigertour bewegt man sich fast permanent in schwierigem Gelände und fliegt in rauen Hochgebirgsflugbedingungen. Auch das Landen und Starten bei den Berghütten ist eine spezielle Herausforderung.

