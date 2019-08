FCI: Neuer Vorstand besteht die Feuerprüfung

Nach einem turbulenten Jahr will man beim FC Interlaken wieder nach vorne schauen: Am Freitag führte der an einer ausserordentlichen Versammlung im Dezember neugewählte neunköpfige Vorstand durch seine erste ordentliche Generalversammlung des Bödeler Fussballvereins. Meist diskutiertes Thema war dann auch ein zukunftträchtiges: Ein Anbau mit drei neuen Mannschaftsgarderoben und je einem Umkleideraum für Schiedsrichter und Trainer.