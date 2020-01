FDP Interlaken schickt Philippe Ritschard ins Rennen

Nach den Sozialdemokraten, die im November die Kandidatur von Kaspar Boss bekannt gaben, stellt auch die FDP einen Kandidaten für das Gemeindepräsidium: Philippe Ritschard will die Nachfolge von Urs Graf beerben. Dies teilte die FDP Interlaken mit. Ritschard wurde am Mittwochabend anlässlich der Parteiversammlung nominiert. Ritschard war Mitglied des Grossen Gemeinderates (GGR) ab 2004, bevor er 2007 in den Kleinen Gemeinderat gewählt wurde. Hier ist er für das Ressort Finanzen zuständig.