Flexible Strukturen für stabile Wälder

Seit einem Jahr arbeiten Lauterbrunnen, Gündlischwand, Lütschental und die Burgergemeinde Wilderswil im Gemeindeverband Forst Lütschinentäler zusammen. Auf den 1. Januar 2020 haben sich die Gemeinde Ringgenberg-Goldswil und die Burgergemeinden Bönigen, Interlaken und Unterseen für die Bewirtschaftung ihrer Wälder zur Betriebsgemeinschaft Bödeli plus zusammengeschlossen. Gleichzeitig nimmt auch die von den zehn grössten Waldbesitzern innert dem Kirchet gegründete Forst Aaretal GmbH den Betrieb in den bisherigen Forstrevieren Innertkirchen und Guttannen auf. Und in den nächsten Jahren dürften weitere Zusammenschlüsse folgen, laufen doch nach Auskunft von Andreas Lötscher, Bereichsleiter Waldwirtschaft bei der Waldabteilung Alpen, derzeit im Berner Oberland (Ost und West) Vorgespräche oder schon konkrete Vorbereitungen für sechs weitere Projekte.