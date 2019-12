Fliegender Vermögensberater veröffentlicht «Hike & Fly»-Führer

Will heissen, dass der 41-Jährige bereits vor dem Morgengrauen an seinem Wohnort in Grindelwald zu Fuss Richtung Faulhorn aufbricht, dort zum Sonnenaufgang einen Kaffee trinkt und dann nach Interlaken fliegt, um rechtzeitig zur Schalteröffnung der Raiffeisenbank seine Kundschaft zu begrüssen. Jetzt veröffentlicht Fischer im Eigenverlag 60 Hike-and-Fly-Touren von der westlichen Ecke des Oberlandes – dem Oldenhorn – bis hin zum Sustenhorn ganz im Osten in einem 416 Seiten dicken Führer. Auf 271 Bildern und 189 Swisstopo-Kartenausschnitten sind 96 Start- und 38 Landeplätze detailliert dokumentiert.

Die Touren sind systematisch beschrieben und nach Kriterien wie Zeitbedarf, Höhenunterschied, Schwierigkeitsgrad von Start- und Landeplatz, Hangexposition, Wildschutzgebieten und mit Gefahrenhinweisen beurteilt. Jede Tour kann auf Karten im Massstab 1:100000 nachgeschlagen werden. Ausserdem alle Start- und Landeplätze auf solchen im Massstab 1:25000.

«Es ist ein Lehrbuch. Eine konkrete Hilfe, die nicht nur bergsteigenden Piloten dient, sondern jedem Gleitschirmpiloten. Und eine spannende Lektüre für Outdoorinteressierte.»Christian Maurer, Gleitschirm-Berufspilot

Das Buch beinhaltet informative Kapitel wie beispielsweise die Tourenvorbereitung. Zur Ausarbeitung des Themas Wildtierschutz ist Roger Fischer mit Oberländer Wildhütern und dem ehemaligen Jagdinspektor Peter Juesy zusammengesessen. Die Wetterinfos allgemein, aber auch über lokale Wetterphänomene in den verschiedenen Tälern des Oberlandes sind in enger Zusammenarbeit mit dem Interlakner Gleitschirm-Fluglehrer und Wetterexperten Beni Kälin entstanden. Schliesslich unternimmt der Leser gemeinsam mit dem sechsfachen Gewinner des X-Alps Christian «Chrigel» Maurer eine virtuelle Hike-and-Fly-Tour; hier gibt der Profi viele Praxistipps.

«Es ist ein Lehrbuch. Eine konkrete Hilfe, die nicht nur bergsteigenden Piloten dient, sondern jedem Gleitschirmpiloten. Und eine spannende Lektüre für Outdoorinteressierte», zieht Christian Maurer Bilanz. Zur Auflockerung berichtet Roger Fischer von seinen Abenteuern, so unter andrem von seiner Schweiz-Durchquerung per Hike and Fly im letzten Jahr von der französischen Landesgrenze in Chancy bis ins Münstertal ganz im Osten.Gestern fand im Kunsthaus Interlaken die Vernissage statt. (bpm)

Bild: zvg



www.freerideguide.ch, ISBN 978-3952405420