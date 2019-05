Fredys Kniff mit dem Pfiff

Ähnliches hat ein kleiner Junge aus dem Trubschachen vor sieben Jahrzehnten auch ab und an zu hören bekommen. «Ich habe von klein auf gerne gepfiffen und damit die Leute schier verrückt gemacht.» Doch hiess es auch, exakter als Klein Alfred pfeife niemand die Märsche der Trubschacher Musik.

Heute steigt dieser Junge, mittlerweile 76 Jahrringe zählend, pfeifend auf die Bühne(n). Als «Fredy le sifflör» (oder hiesig: Alfred der Pfeifer) wird er am Samstag für zwei halbstündige Shows in der Burgerstube des Lötschbergzentrums zu hören sein. Klassisch, jazzig, volkstümlich. Um 19 und 21 Uhr, an der 3. Spiezer Kulturnacht (siehe Kasten).

Besser als «Muugiige»

Zwei Fragen würden ihm immer wieder gestellt, sagt der Spiezer Alleinunterhalter der originellen Art. Erstens: Wie ist er zum Pfeifen gekommen? Zweitens: Wo nimmt er die Luft her? Letzteres lasse sich mit seiner sportlichen Vergangenheit begründen.

Al­fred Schwitter spitzte einst nicht nur die Lippen, er schnürte sich auch die Sportschuhe für Marathonläufe. Und zum labialen Pfeifen, dem Lippenpfeifen, fand er dank der baren Ehrlichkeit des Schwagers.

Der hatte ihm geraten, das zähe Mundharmonikaspiel doch zugunsten des Trillerns aufzugeben. «Das kannst du besser», meinte dieser. Fredy hat es ihm geglaubt.

Zuallererst pfiff er «Happy Birthday» an einer Geburtstagsfeier, es folgte ein Vortrag im Verein. Was er denn für einen Privatanlass koste, sei er da gefragt worden. Antwort wusste er keine.

Eine Fünfzigernote als Spesenbatzen liess ihn schliesslich in Heiligenschwendi sein Konzertdebüt pfeifen. Das war vor gut fünf Jahren. Seither hat er die Technik verfeinert, das Orchester aus dem Laptop schallt nicht mehr aus zwei Computerböxchen, sondern einem veritablen Verstärker.

«Ich habe auch absolute Abschiffer gehabt», gibt der am Thunersee vertäute, aber im Emmental verwurzelte Hobbymusiker zu. Dann etwa, als seinem Computer der «Pfuus» fehlte und die Auditorium erwartungsvoll auf die Bühne starrte.

3428 Lieder hat «le sifflör» gespeichert. Es ist sein Orchester. «Ich bin eine zusätzliche Solostimme.» Er pfeift nach oder improvisiert dazu. Immer auswendig. Er habe womöglich ein Talent, sagt er, der Drogist war, für die Basler Chemie oder in Afrika wirkte und eine Fabrik leitete: «dr Gring vou Musig!».

Wie klingt es perfekt?

Welche Tipps hat er für Unter-der-Dusche-Otto-Normalverbraucher-Pfeifer? «Einfach mal probieren und üben, üben, üben, dann kommts automatisch.» Die Luft sei einfach durchs Löchlein der gespitzten Lippen zu pressen.

Sei dieses klein, klinge der Ton höher, sei es gross, tiefer. Für die höheren Sphären brauche es mehr Druck, für die tieferen mehr Luft. «Es beansprucht die Pumpe schon», sagt Fredy, «mit der Zeit wird es anstrengend.» Und der Mund staubtrocken. Abhilfe schafft ein Wunderwässerchen. Dessen Rezept: geheim.

Die Pfeifkunst sei die Vertonung von Zufrieden-, Entspannt- und Lockerheit. «Fredy le sifflör» meint entwaffnend ehrlich: «Ich betrachte es als etwas absolut Unattraktives.» Trotzdem lässt es ihn nie mehr los. Abpfiff.

