«Für Frauen entstanden in der Belle Epoque viele neue Berufsbilder»

Was haben Sie bloss für die Belle Epoque übrig?

Eigentlich alles!

Warum ausgerechnet diese Epoche?

Weil in dieser Zeit so viel passierte, und zwar auf ganz verschiedenen Gebieten: in Wissenschaft und Technik, im sozialen und im gesellschaftlichen Bereich und auch in der Ausbildung, ob nun Schule oder Beruf. Es war eine Zeit des grossen Umbruchs in die Moderne. Gleichzeitig fasziniert mich, dass es zu dieser Zeit einige Entwicklungen gab, die sich heute wiederholen.