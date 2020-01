Ganz schön verrückt, oder?

In Zürich fand zuletzt im Herbst 2014 der Event Freestyle.ch statt, bei der Skifahrer und Snowboarder auf einer 32 Meter hohen Schanze ihre waghalsigen Manöver zeigten. Auf echtem Schnee natürlich, auch wenn es sommerlich warm war. Die weisse Pracht war eigens aus den nicht besonders nahen Bergen angekarrt worden. Ganz schön verrückt, die Zürcher, oder?

In Adelboden rasten vergangenes Wochenende Skirennfahrer aus aller Welt vom Chuenisbärgli herunter – auf einem weissen Streifen in grüner Landschaft, auf Schnee, der in Dutzenden Stunden aus teuren Maschinen geblasen worden war.

Und in Wengen rasen dieses Wochenende Skirennfahrer aus aller Welt vom Lauberhorn herunter – auf Schnee, der teils per Helikopter hergeflogen wurde. So leicht lassen sich die Organisatoren beider Rennen von Wetter und Klima nicht unterkriegen. Ganz schön ver...wegen, die Oberländer, oder?