Gemeinde feiert ihren Namenstag

Gobeli, Matti, Steiner

«Auch im vergangenen Jahr zeichneten sich St. Stäffner Bürger durch herausragende Leistungen aus, die Pia Perren mit einer Laudatio ehrte», steht in der Mitteilung der Gemeinde. Schwinger Patrick Gobeli gewann in der Saison 2019 nicht weniger als acht Kränze, unter anderem am Schwarzsee- und Brünigschwinget. Lea Matti errang an der Schweizer Meisterschaft in der Karate-Disziplin Kumite bei den U-21 die Bronzemedaille.

Mit ihrer «Chrütter-Merängge» gewann Erika Steiner beim Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte die Goldmedaille. Alljährlich werden auch Stammgäste mit einem runden Jubiläum geehrt. So durften Theo Oldenberg aus Gümligen (10 Jahre), Marlys und Stephan Beutler aus Ostermundigen (20 Jahre), Ruth und Peter Löpfe aus Spiez (30 Jahre) ein Präsent und eine Urkunde für ihre Treue zur Ferienregion St. Stephan in Empfang nehmen.