Gemeinden laufen mit Richtplan für Mountainbike-Routen auf

Oberland-Ost: Kandidaturen für Nationalrat präsentiert

Urs Graf (SP, Interlaken), Marianna Lehmann (FDP, Wilderswil) und Andreas Michel (SVP, Schattenhalb) sitzen in der Geschäftsleitung der Regionalkonferenz Oberland-Ost, stehen ihren Gemeinderäten als Präsidentin respektive Präsidenten vor – und wollen am 20. Oktober in den Nationalrat gewählt werden. «Das östliche Oberland muss in Bern präsent sein, und ich denke, dass wir drei für die Region einstehen», sagte Graf, der wie Michel Mitglied des Grossen Rates ist, an der Lancierung des Wahlkampfes in Schwanden. Der Wahlkampf wird vom unabhängigen Komitee «Oberland-Ost in den Nationalrat» geführt. Deren Sprecher Rolf Hänni wies darauf hin, dass die drei Kandidaten «ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit mit ihrer bisherigen politischen Tätigkeit bewiesen haben, dass sie sich für regionale Anliegen einsetzen». Mit «Freude und Engagement» steigt Lehmann gemäss ihren Worten in die Wahlen, denn «Politik ist für mich eine Herzensangelegenheit». Andreas Michel sagte, dass «der Einsatz für die Region eine wichtige Motivation ist». Peter Aeschimann, Gemeindepräsident von Matten, sagte in seiner Funktion als Präsident der Regionalkonferenz, dass das Ziel sein muss, «die Stimmbeteiligung im östlichen Oberland auf über dreissig Prozent zu erhöhen». Und dass die Einwohner des östlichen Oberlandes die Namen der regionalen Kandidaten auf den Wahlzettel schreiben, sagte Aeschimann. (hau)