Gesunde Pferde vertragen die Hitze gut

Die Sonne brennt, die Temperatur knackt die 30-Grad-Grenze spielend. Trotzdem: Die Pferdekutschen sind auf den Strassen von Interlaken, Unterseen und Matten Tag für Tag unterwegs. Die Touristen freuts. Ganz besonders die Araber und Inder. Und die Pferde? In der «Pferdewoche», der Wochenzeitung rund um das Pferd, hält der Tierarzt Christoph Kühnle von der Pferdeklinik der Uni Zürich fest: «Ein gesundes, trainiertes Pferd verträgt die Hitze sehr gut.» Dieser Meinung pflichtet der eidg. dipl. Reitlehrer Ernst Voegeli aus Erfahrung bei. Er führt zusammen mit seiner Frau Erica den Kutschenbetrieb – nebst Reitschule und Pferdehandel – an der Scheidgasse in Unterseen in vierter Generation.