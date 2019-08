Gletschersee lief «gemächlich» aus

Wasser floss langsam ab

Im Vergleich zu anderen Jahren ging die Entleerung allerdings recht gemächlich vonstatten, sagte Wasserbauingenieur David Hodel bereits am Samstag. Von Freitag auf Samstag sei der Seepegel um 2,5 Meter gesunken, was etwa einem Ausflussvolumen von 200'000 Kubikmetern Wasser entspreche. Diese Abflusswerte seien in der Lenk unten fast nicht spürbar, so David Hodel. Die Hochwasserwarnung an die Einwohnerinnen und Einwohner sei lediglich erfolgt, damit diese in gefährdeten Gebieten allenfalls Schutzmassnahmen hätten treffen können.

Als sich der Favergesee zu entleeren begann, befanden sich darin noch rund eine halbe Million Kubikmeter Wasser, das sich verhältnismässig langsam in eine neue Gletschermühle ergoss.

Kanal bewährt sich

Hans-Ueli Hählen, zuständig für den Unterhalt der technischen Messgeräte und Infrastrukturen auf dem Plaine-Morte-Gletscher, unterstrich derweil den Nutzen des Entlastungskanals: Es be­stätige sich, dass sich der grosse Aufwand mit dem Entlastungskanal gelohnt habe, schrieb er am Samstag auf Facebook.