Greenfield startet mit den Toten Hosen und den Dropkick Murphys

Ab heute Donnerstag gehört der Flugplatz Interlaken wieder den Rock- und Metalliebhaber. Die 15. Ausgabe des Greenfield Festivals steht an. Und kehrt am ersten Festivaltag sogleich zu den Wurzeln zurück: Um 23 Uhr spielen die Toten Hosen ihren zweiten Auftritt am Festival. Das erste Mal waren sie 2005 bei der Erstausgabe dabei und trotzten damals Wind und Wetter.