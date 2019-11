Grosse Ehre für einen grossen Eiskletterer

Auch wenn seine Karriere vertikal nach oben führt und an seiner Wand schon einige Goldmedaillen hängen, Yannick Glatthard ist der bescheidene, fröhliche «Hasli-Giel» geblieben. Obwohl ihn sein Entdeckergeist in die Fels- und Eiswände in Europa und Amerika führt, sein Meiringen, sein Haslital ist für ihn immer präsent.

«Yannicks Leidenschaft und Begeisterung für die Berge wecken Erinnerungen an seinen Grossvater Noldi Glatthard. Als erfolgreicher Alpinist und Gründer der ersten Bergsteigerschule der Schweiz 1940 gilt er als Wegbereiter und Förderer des Bergsports», beleuchtet Roli Fuchs, Athletiktrainer der Schwingerkönige Mathias Glarner und Kilian Wenger, den Erfolgsweg des jungen Haslitalers. Schon als Kindergärteler war Yannick wegen seine Ausdauer gefürchtet.

Von einmal gefassten Zielen war er kaum abzubringen. So soll er seine Familie dazu gebracht haben, in den Ferien von Meiringen nach Italien zu wandern. Mit sechs Jahren trainierte er in der Klettergruppe des SAC Interlaken. Als Drittklässler nahm er an ersten Wettkämpfen teil. Bald wurde Yannick Mitglied in verschiedenen Bergsport-Nationalkadern der Schweiz.

Trotz vieler Erfolge in jungen Jahren ist Glatthard auf dem Boden geblieben. Eine solide Berufsausbildung zum Zimmermann spricht für seine praktischen Begabungen: Anpacken und eine Sache erfolgreich zu Ende bringen.

In seiner Freizeit hat er sich das Skilehrerpatent erworben. Als Bergführeraspirant befindet er sich in der Ausbildung zum Bergführer. «Ich möchte in allen Disziplinen, sei es im Sport oder im Beruf, gute Resultate und Leistungen bringen. Mein Wissen und die Begeisterung für die Bergwelt möchte ich weitergeben und mit vielen Menschen teilen», freute sich Glatthard.

Und Präsident Fritz Tschanz erklärte: «Der Berner Oberländer Club vereint rund 60 verdiente Sportler und Funktionäre. Alle zwei Jahre dürfen wir mit unserem Preis einen jungen Menschen für seine besonderen Leistungen auszeichnen.»