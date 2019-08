Grosse Lieder mit Geschichten von kleinen Leben

Genau dies war beim diesjährigen Gstaad Menuhin Festival der Fall: Ute Lempers Leben und Wirken ist genauso facettenreich wie ihr gewaltiges Organ. Sie lebte in Berlin, London, Paris und jetzt seit 20 Jahren in New York, sie ist Musicaldarstellerin, Schauspielerin und Chansonsängerin, und die Bretter unter ihren Füssen befinden sich sowohl in Clubs wie auch am Broadway oder in renommierten Konzert-sälen überall auf der Welt.

Grosse stille Lieder

Auch das Samstagsprogramm der wandelbaren Lady, worin unter anderem Lieder von Bertolt Brecht und Kurt Weill aus ihrem Wurzelrepertoire der Weimarer Republik angekündigt waren, erwies sich als anpassungsfähig.

So blieben Brecht und Weill zu Hause, unter anderem zugunsten mehrerer Chansons von Friedrich Hollaender («Wenn ich mir was wünschen dürfte», «Illusions»), der flämischen, von den Franzosen quasi adoptierten Chanson-Ikone Jacques Brel («Amsterdam», «Ne me quitte pas»), Edith Piafs («Mylord») und des herzerweichenden «Avec le temps» von Léo Ferré, ein erklärter Liebling Lempers. Denn: «Die stillsten Lieder sind für mich mittlerweile die grössten.»

Kurswechsel? Kein Problem

Wo wir schon bei der Variabilität sind: Nicht nur Ute Lemper, durchwegs mehrsprachig unterwegs und im Scat-Gesang einer Ella Fitzgerald ebenbürtig, begeisterte. («Scat» ist eine Gesangsform im Jazz, worin mittels melodisch aneinandergereihter Silbenfolgen ohne Zusammenhang virtuos improvisiert wird.) Auch Werner Gierig, teilweise gleichzeitig oder im Wechsel am Flügel und am E-Piano tätig, Cyril Garac an der Violine und Romain Lecuyer am Kontrabass waren eine Klasse für sich.

Nicht selten orderte Madame einen spontanen Tonartwechsel, driftete urplötzlich in ein anderes Lied ab oder flocht mit kokettem Hüftschwung einen kleinen Flirt mit dem Publikum ein – kein Problem für ihre drei Musiker, die jederzeit nonchalant und versiert den Kurs wechselten. Muss man die stehenden Ovationen jetzt noch erwähnen?