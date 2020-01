Gstaader Festival lehnt umstrittene Spende ab

Das Gstaad Menuhin Festival verzichtet bis auf weiteres auf private Spenden von Mäzenin Theresa Sackler. Der Sackler-Familie gehört der US-Pharmakonzern Purdue, der im Zentrum der sogenannten Opioid-Krise steht.

Festivalpräsident Aldo Kropf bestätigte gemäss am Sonntag auf Anfrage der Agentur SDA einen Bericht der «NZZ am Sonntag», wonach das Klassikfestival im Berner Oberland bis auf weiteres keine finanziellen Beiträge mehr von Sackler annimmt.

Der Verwaltungsrat entschied dies Ende Dezember. «Wir haben eine Güterabwägung vorgenommen und sind zum Schluss gekommen, dass dem Festival ein Imageschaden drohen könnte, wenn wir bei der bisherigen Praxis bleiben.» So wird Hans-Ueli Tschanz, Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Fundraising-Ausschusses, in der «NZZ am Sonntag» zitiert.