Hat er zugestochen oder nicht?

Keine unmittelbare Lebensgefahr

Am Dienstag stand der mutmassliche Täter, ein heute 21-jähriger eritreischer Staatsangehöriger, vor dem Regionalgericht Oberland in Thun. Ihm werden von der regionalen Staatsanwaltschaft vorsätzliche schwere Körperverletzung, eventuell versuchte vorsätzliche schwere Körperverletzung, eventuell versuchte vorsätzliche Tötung sowie Raufhandel zur Last gelegt.

Der Beschuldigte soll im Verlaufe der Auseinandersetzung einen heute 19-jährigen Afghanen mit einem unbekannten, scharfen Gegenstand, mutmasslich einem Messer, in dessen Halsbereich verletzt haben. Das Opfer, das als Privatkläger auftrat, erlitt am Hals linksseitig eine circa 15 Zentimeter lange und circa 1 Zentimeter klaffende, stark blutende Schnittverletzung sowie am Hinterkopf eine oberflächliche Schnittverletzung.

Es habe zwar keine unmittelbare Lebensgefahr bestanden, steht in der Anklageschrift zu lesen. Ohne die zeitnahe medizinische Behandlung wären jedoch lebensgefährliche Komplikationen denkbar gewesen.

Wollte der Beschuldigte nur schlichten?

«Ich habe die Tat nicht begangen», gab der Beschuldigte bei der Befragung durch Gerichtspräsident Jürg Santschi zu Protokoll. Er habe bei der Streiterei lediglich schlichtend eingegriffen und versucht, die Streithähne zu trennen.

Staatsanwalt Matthias Wiedmer indessen erachtete die Vorwürfe in der Anklageschrift als erwiesen. Dies unter anderem aufgrund der Aussagen des Opfers, des Angeklagten, die er teilweise bezweifelte, und der Videoüberwachung der BLS. Einzig vom Vorwurf der eventuell versuchten vorsätzlichen Tötung kam er ab.

Wiedmer beantragte Schuldsprüche wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und wegen Raufhandel. Er forderte eine Freiheitsstrafe von 32Monaten, wovon 12 Monate zu vollziehen und 20 Monate bei einer Probezeit von 3 Jahren bedingt auszusprechen seien. Zudem beantragte er eine Landesverweisung von 7 Jahren.