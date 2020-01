Heimspiel der Gefühlskönige

Das Konzert begann mit Alphornklängen aus dem Off und endete mit Heimwehs «Rosmarie», dem Song, der einen leisen Abschied für eine lebenslange Liebe besingt. Im «Donnschtig-Jass» löste er 2016 im strömenden Regen in Olten Tränen aus. Heimweh war beim Publikum angekommen und erntet seither Erfolg.

Speziell macht den Chor, dass er und dessen Kulissen jetzt zwar perfekt beleuchtet und arrangiert sind und er die Menschen psychologisch durchdacht über Gefühle anspricht – die Sänger aber trotzdem ungekünstelt die Nähe zu allem vermitteln, was man im Leben fühlt oder zumindest gern in einer so idealen Weise fühlen möchte.

Mit Rocker Güntlisberger

Heimweh-Themen sind die Liebe zur Mutter, zu den Kindern, zum Leben als Bergbub, zur Alpabfahrt, zum Heimkommen. Auf der Leinwand erscheinen weissrandige Fotos, wie sie Eltern und Grosseltern noch in Fotoalben haben: Menschen aus dem Umfeld der Sänger, an einer Taufe, auf einem Schiffsausflug, bei der Silberhochzeit, weitab von Fotoshop-Optimierungen. Perfekt eingesetzt werden die Stimmfarben der Sänger.

Heimweh haben in ihrer Reihe sehr schöne Jodlerstimmen, hauptsächlich aus der Innerschweiz. Aber auch der Reibeisenbariton von Rocksänger Ralph Güntlisberger fügt sich gut ein.

Für Polo und Hanery

Für Heimweh ist der mit Holz, Malereien und Kronleuchtern ausgestattete Konzertsaal in Interlaken etwas Besonderes. Ralph Güntlisberger, der als Kind oft in Frutigen war und der mütterlicherseits Wurzeln in Interlaken hat, erinnerte an Polo Hofer und Hanery Amman.

Der Chor widmete das Lied «Rote Wermut», bei dem eine blaue Sommermondnacht die Leinwand ausfüllte, denn auch den beiden Künstlern. Ganz in Grün mit weissem Blütenregen getaucht, sang Heimweh Polos «Blueme», ein Song, der bei Heimweh ebenso wie einst mit den Brienzer Jodlern sein Potenzial als Evergreen im neuen Schweizer Volksweisengut bewies.

Mit auf der Tournee in der ausgezeichneten Heimweh-Profiband ist Remo Kessler, langjähriger Schmetterband- und Gianna-Nannini-Akustikgitarrist sowie Komponist von Sina- und Trauffer-Songs. Heimweh wird voraussichtlich wieder kommen, denn das Hitmill-Projekt wird weitergehen – wie Georg Schlunegger gegenüber dieser Zeitung sagte. Die Tür für neue Sänger wäre übrigens offen.