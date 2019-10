Heycke ist Miss Bissen und Elsi ist Rindermiss

Der Viehzuchtverein (VZV) Bissen oberhalb von Gstaad am Fusse des Wasserngrats feierte am Samstag sein 100-Jahr-Jubiläum. Rund ein Dutzend Züchterfamilien in zweiter, dritter oder gar vierter Generation präsentierten an der Jubiläums-Viehschau 132 Kühe und 20 Rinder. Alle am Schauplatz «Frutscheli» der Familie von Siebenthal aufgeführten Tiere gehören der Rasse Simmental an und tragen mit Stolz ihren Hornschmuck.