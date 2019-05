«hifidi» ist Prävention, «je früher, desto besser» das Motto

«Indem die Klienten ihre Steuern wieder bezahlen können, kommt die kirchliche Dienstleistung Hilfe in finanziellen Dingen den Gemeinden trotz ihrer Beiträge letztlich wieder zugute», waren sich Vertreter der Gemeinden und Sozialdienste einig.

Dies an der 8. Hauptversammlung des Vereins im Zentrum Bruder Klaus. Dank den transparenten Finanzen stellte niemand der 20 Teilnehmenden die Vertrauensfrage, obwohl nur die beiden Spiezer Kirchgemeinden stimmberechtigt sind.

Einig waren sich die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden der Ämter Frutigen und Niedersimmental und ihrer Sozialdienste, ein zusätzlicher, Ressourcen vernichtender Verwaltungsaufwand soll unbedingt vermieden werden.

So kann laut «hifidi»-Präsident Bruno Martig die Gratisberatung durch eine Dienstleitung aufrechterhalten bleiben, die keinesfalls missionieren möchte. Wie Kassier Beat Balmer in der Jahresrechnung 2018 aufgeführt, löste «hifidi» mit Einnahmen von 179745 und Ausgaben von 166'715 schliesslich Zahlungen an die Steuerverwaltungen von 228'710 Franken aus.