Hunde, Schlitten und viel Leidenschaft

«Meine MS kommt nicht in Schüben, sondern verläuft schleichend. Ausfälle regenerieren nicht», beschreibt sie ihr Leiden. Sie sei jetzt an einem Punkt, an dem es ein Kampf sei, von den Kufen herunter- und wieder aufzusteigen, um den Hunden zu helfen. «Ich bin im Stress, weil ich nicht weiss, wie es im nächsten Jahr wird.»

Brill, das weisse Kraftpaket

Sehr traurig wird Sonja Gysin, wenn sie von Queen erzählt, die letztes Jahr überraschend an einem aggressiven Krebs erkrankte und kurz darauf verstarb. An ihre Stelle tritt der jakutische Laika, eine russische Schlittenhunderasse, namens Brillante, den sie «Brill» ruft. «Er ist der einzige Weisse seiner Art in der Schweiz», schmunzelt die Hundemama voller Stolz über das temperamentvolle tierische Kraftpaket, das seit 2016 zur Familie gehört.

In diesen Tagen holt das Ehepaar Gysin einen weiteren Laika-Welpen aus der slowenischen Zucht «Amore Sandys» in Ljutomer ab. «Wir hoffen sehr, dass diese Rasse nicht zum Modehund wird», betonen beide. Denn die Haltung würde ein grosses Wissen und viel Erfahrung erfordern. Was ist, wenn die MS fortschreitet? «Ich habe schon öfter im Internet geschaut», sagt Sonja Gysin schnell. «In den USA gibt es für Menschen mit Gehbehinderung spezielle Schlitten und Wagen. So etwas würde ich mir dann anschaffen.»

Die Schlittenhunderennen an der Lenk und in Kandersteg mussten wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt werden. Doch in Gadmen wird für die Gadmen- Trophy am 22. und 23. Februar gestartet. Infos: www. shr-gadmen.ch