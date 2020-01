IG Leissigen Futura pocht weiter auf Bahnhalte

Geringere Kosten?

Den Kern des Vorschlags der Interessengemeinschaft bildet die bereits im vergangenen Frühjahr vorgestellte Hybridlösung. Während der Grosse Rat im März 2017 beschlossen hatte, dass Leissigen zukünftig nur noch per Bus an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sein soll, setzt sich die IG für ein Mischmodell von Bahn und Bus ein. Die IG Leissigen Futura stellt dabei die Kosten für die 14 Bahnverbindungen, die es im Moment noch täglich gibt, und die geplanten 25 Busverbindungen dem eigenen Vorschlag gegenüber.

Dieser sieht «regelmässige Zughalte der IC am Morgen, regelmässige Halte der Regionalexpresszüge Golden Pass und regelmässige Halte der zweistündlichen Regionalzüge Spiez–Interlaken-Ost» vor, solange diese noch gefahren werden müssten. Dies sei ohne Zusatzkosten möglich und verbessere die ÖV-Anbindung von Leissigen, schreiben die Verantwortlichen in ihrem Bericht und rechnen dabei mit nur 13 ergänzenden Busverbindungen täglich.

Zum Kreuzen anhaltende Züge sollten die Türen zum Einsteigen öffnen dürfen. «Dabei entstehen keine zusätzlichen Kosten», argumentieren die Verantwortlichen. Für den Bau einer Haltekante rechnet die IG mit Kosten von 800'000 bis 900'000 Franken, wobei sie sich auf Angaben der BLS beruft.

«Wichtig für Pendler»